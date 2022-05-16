Нью-Йорк, США, , 09:31 — REGNUM Джон Чо, которого зрители знают по фильмам «Звёздный путь», «Американский пирог», и сериалам «Вспомни, что будет» и «Ковбой Бибоп», присоединился к проекту детективно-комедийного шоу «Вечеринка» (The Afterparty). Об этом 16 мая сообщает портал Deadline.

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Чо снимется во втором сезоне «Вечеринки», отмечается, что его роль не будет эпизодической, и что в продолжении сериала актёр сыграет важного персонажа по имени Улисс. К сожалению, пока авторы проекта не сообщили иные подробности.

Напомним, премьера «Вечеринки» состоялась 28 января 2022 года в онлайн-кинотеатре Apple TV Plus, в марте 2022-го потоковый сервис объявил о решении продлить шоу на второй сезон. В качестве шоураннера (главного продюсера), режиссёра и сценариста проекта выступает Кристофер Миллер, должность исполнительного продюсера занял его Фил Лорд, вместе работавший с Миллером над картинами «Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек», «Лего. Фильм», «Мачо и ботан» и другими.

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