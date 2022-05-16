Иркутск, 16 мая, 2022, 09:31 — ИА Регнум. ГУ МВД РФ по Иркутской области 16 мая сообщает подробности двух ДТП, в которых пострадали дети.

МВД ДТП в детьми в Черемхово

Оба инцидента случились в Черемхово. Так, днём 13 мая, по предварительным данным, женщина-водитель машины Honda Stream совершила наезд на 16-летнего юношу, который выбежал на проезжую часть из-за маршрутного транспортного средства Ford Transit, осуществляющего высадку пассажиров вне остановочного пункта. В результате аварии несовершеннолетний с травмами доставлен в больницу.

Другой случай произошел вечером 14 мая. На нерегулируемом пешеходном переходе по улице Декабрьских событий города Черемхово 24-летний водитель Nissan Teana наехал на 16-летнюю девочку, переходившую дорогу. В результате случившегося школьница получила травмы.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшую неделю и праздничные дни с 9 по 15 мая на территории Иркутской области произошло 43 аварии, трое человек погибли, в том числе один ребенок, 49 участников дорожного движения, включая 18 детей, получили травмы различной степени тяжести.

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