Пермь, 16 мая, 2022, 09:31 — ИА Регнум. Бывший депутат Законодательного собрания Пермского края Сергей Клепцин назначен главврачом городской клинической больницы №2 имени доктора Ф. Х. Граля в Перми. Об этом сообщает издание »Коммерсантъ».

ИА REGNUM Назначение

Должность стала вакантной после выхода на пенсию Владимира Грязнова. Он остался работать в клинике, но в иной должности.

Сергей Клепцин имеет медицинское и юридическое высшее образование. Являлся депутатом Заксобрания трёх созывов. В 2021 году он участвовал в выборах по партсписку «Единой России», однако в новый созыв не попал.