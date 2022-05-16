Владивосток, 16 мая, 2022, 09:30 — ИА Регнум. Плановые учебно-тренировочные полёты провели над акваторией Охотского моря российские противолодочные самолеты Ту-142. Об этом 16 мая сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России.

Минобороны России Самолет морской авиации Ту-142

«На Тихоокеанском флоте проведены плановые учебно-тренировочные полёты с целью слаживания экипажей дальних противолодочных самолётов Ту-142 и отработкой ими противолодочных задач над Охотским морем», — говорится в сообщении.

Кроме того, указывается, что экипажами двух Ту-142 был выполнен поиск подводных лодок и добавляется, что также экипажи в ходе маневров улучшили навыки прохождения заданного курса над безориентирной местностью и слаженность действий лётчиков в ходе полетов при отсутствии наземных радиотехнических средств аэронавигации.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая в рамках плановых полетов истребители Су-27 морской авиации Балтийского флота провели тренировку по перехвату самолетов условного противника в Калининградской области.