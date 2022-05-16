Уфа, , 09:34 — REGNUM Новое пожарное депо открыли в Башкирии. Об этом 16 мая сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Пожарные машины Николай Хижняк © ИА REGNUM

Сообщается, что подразделение противопожарной службы было создано в селе 1-е Туркменево. В церемонии открытия принял участие глава Башкирии Радий Хабиров.

Отмечается, что пожарная часть будет обеспечивать безопасность 12 деревень и сел с населением три тысячи человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирию поступила новая техника для борьбы с лесными пожарами.