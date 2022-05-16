Уфа, 16 мая, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Новое пожарное депо открыли в Башкирии. Об этом 16 мая сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Николай Хижняк ИА REGNUM Пожарные машины

Сообщается, что подразделение противопожарной службы было создано в селе 1-е Туркменево. В церемонии открытия принял участие глава Башкирии Радий Хабиров.

Отмечается, что пожарная часть будет обеспечивать безопасность 12 деревень и сел с населением три тысячи человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирию поступила новая техника для борьбы с лесными пожарами.