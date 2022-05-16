Донецк, 16 мая, 2022, 09:29 — ИА Регнум. Населённый пункт Васильевка в Донецкой Народной Республике обстрелян украинскими войсками. Об этом 16 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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В представительстве рассказали, что в 9:00 был открыт огонь с украинских позиций в населённом пункте Авдеевка. Обстрелян населённый пункт Васильевка, по нему выпущено пять снарядов калибром 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские войска обстреляли Донецк.