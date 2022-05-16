Ярославль, 16 мая, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Мэр Ярославля Владимир Волков уходит в отставку в связи с переходом на новую работу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили источники, близкие к органам власти города и области.

Facebook.com/vmvolkovyaroslavl Владимир Волков

Новым место работы Владимира Волкова может стать Московская область. По данным портала «Ярновости», Волков будет назначен заместителем главы городского округа Люберцы. Он уже работал там до приезда в Ярославскую область. Волков возглавлял посёлок Красково.

В должности мэра Ярославля Владимир Волков работал с октября 2018 года.