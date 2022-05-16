Тосно, Ленинградская область, 16 мая, 2022, 09:32 — ИА Регнум. Два человека погибли, еще три получили различные травмы в массовом ДТП на федеральной трассе М-10 «Россия» под городом Тосно в Ленинградской области, сообщили 16 мая в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

vk.com/acclo Смертельное ДТП на трассе М-10 в Ленобласти (фото группы в ВК «Аварийно-спасательная служба ЛО»)

ДТП произошло 15 мая в 15:00 мск на 631 км автодороги «Россия» в районе деревни Жары. 62-летний мужчина, управляя легковым автомобилем Mitsubishi Lancer, пытался перестроиться с правого ряда в левый, но задел двигавшийся в попутном направлении грузовой автомобиль Daf XF 95 с полуприцепом под управлением 65-летнего водителя. После чего легковой автомобиль выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Kia Cerato под управлением 42-летней женщины.

«В результате ДТП водитель Mitsubishi и его 69-летняя пассажирка от полученных телесных повреждений скончались на месте происшествия, а 49-летний пассажир автомобиля, водитель и 42-летний пассажир Kia с травмами различной степени тяжести госпитализированы в медицинское учреждение», — рассказали в ведомстве.

Обстоятельства и детали ДТП устанавливают сотрудники полиции.