Альметьевск, Татария, , 10:02 — REGNUM В городе Альметьевске с высоты десятого этажа упал 19-летний рабочий. Инцидент произошел 15 мая около 14:30 (мск) при производстве строительных работ, сообщает региональная прокуратура.

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От полученных травм мужчина скончался на месте. По предварительным данным, нарушение техники безопасности при производстве высотных работ могло стать причиной трагедии.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.

ИА REGNUM ранее сообщало, 3 марта в городе Набережные Челны рабочий проводил демонтаж деревянных конструкций, которые использовались при проведении ремонтных работ. В какой-то момент с другими рабочими он стал выбивать из стены анкерный болт, в результате конструкция не выдержала ударов, и часть ее упала на мужчину.

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