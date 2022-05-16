Серов, Свердловская область, , 09:50 — REGNUM В Серове Свердловской области перед судом предстанет бывшая заведующая детским садом. Женщину обвиняют в мошенничестве на сумму более 4 млн рублей, сообщили журналистам в пресс-службе областной прокуратуры.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

По версии следствия, с 2016 по 2018 годы обвиняемая фиктивно устроила своих родственников и знакомых на различные должности в дошкольное учреждение. Ежемесячно им начисляли заработную плату, которую женщина присваивала. Таким образом женщина незаконно получила более 4,2 млн рублей. При этом преступление она совершала в сговоре с главным бухгалтером образовательного учреждение.

Возбуждено уголовное дело. Его рассмотрит Серовский суд.