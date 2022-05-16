Москва, 16 мая, 2022, 09:26 — ИА Регнум. В школах Москвы с 16 мая стартовала Неделя Арктики. Мероприятие посвящено Дню полярника (21 мая) и 280-летию открытия мыса Челюскин (20 мая), сообщается на портале мэра столицы.

U.S. Department of Defense В Арктике

Ученики московских школ узнают интересные факты об Арктике и пообщаться с полярниками. Также школьники смогут принять участие в викторине об Арктике, написать полярный диктант, записать видеопослания полярникам и др.

Также учащимся старших классов предложат опубликовать в соцсетях фото или видео в образах и костюмах, вдохновленных Арктикой. Дошкольники нарисуют, какой они представляют Арктику. Самые интересные работы покажут на онлайн-выставке.

Как сообщало ИА REGNUM. Карелия, Коми, Бурятия и Коми-Пермяцкий округ (Пермский край) перестали с 1 января 2022 года считаться районами Крайнего Севера.

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