Пекин, 16 мая, 2022, 09:25 — ИА Регнум. Согласно промышленным данным, в апреле рынок ценных бумаг Китая привлек около 1,26 млн новых инвесторов, сообщает 15 мая агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

По данным исследовательской компании China Securities Depository and Clearing Corporation Limited, эта цифра включает 1,25 млн индивидуальных инвесторов и 2900 институциональных инвесторов.

Согласно данным, к концу прошлого месяца число инвесторов на рынке ценных бумаг Китая достигло 203,7 млн.