Донецк, 16 мая, 2022, 09:25 — ИА Регнум. Ленинский район Донецка обстрелян украинскими войсками. Об этом 16 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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Атака зафиксирована в 8:40 с украинских позиций в Новомихайловке. По Ленинскому району Донецка выпущено пять снарядов калибром 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее три района Донецка попали под обстрел со стороны украинских войск.