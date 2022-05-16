За неделю на дорогах Приангарья пострадали десятки человек
Иркутск, 16 мая, 2022, 09:24 — ИА Регнум. За прошедшую неделю и праздничные дни с 9 по 15 мая на территории Иркутской области произошло 43 аварии, трое человек погибли, в том числе один ребенок, 49 участников дорожного движения, включая 18 детей, получили травмы различной степени тяжести, сообщает 16 мая ГУ МВД РФ по региону.
По предварительным данным, 12 водителей не имели права управлять транспортным средством, один автолюбитель находился за рулем в состоянии опьянения и двое виновников аварий отказались от прохождения процедуры медицинского освидетельствования.
Чаще всего причинами ДТП становятся: нарушение правил расположения ТС на проезжей части — 8; несоответствие скорости конкретным условиям движения — 7, несоблюдение очерёдности проезда- 4.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в регионе участились ДТП, в которых пострадали дети: только за 12 мая под колёса попали пятеро несовершеннолетних.
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