Иркутск, 16 мая, 2022, 09:24 — ИА Регнум. За прошедшую неделю и праздничные дни с 9 по 15 мая на территории Иркутской области произошло 43 аварии, трое человек погибли, в том числе один ребенок, 49 участников дорожного движения, включая 18 детей, получили травмы различной степени тяжести, сообщает 16 мая ГУ МВД РФ по региону.

МВД ДТП в Приангарье

По предварительным данным, 12 водителей не имели права управлять транспортным средством, один автолюбитель находился за рулем в состоянии опьянения и двое виновников аварий отказались от прохождения процедуры медицинского освидетельствования.

Чаще всего причинами ДТП становятся: нарушение правил расположения ТС на проезжей части — 8; несоответствие скорости конкретным условиям движения — 7, несоблюдение очерёдности проезда- 4.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в регионе участились ДТП, в которых пострадали дети: только за 12 мая под колёса попали пятеро несовершеннолетних.

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