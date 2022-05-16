Пермь, 16 мая, 2022, 09:23 — ИА Регнум. В Пермском крае судебные приставы привлекли к административной ответственности банк, списавший со счёта должника лишнюю сумму. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по региону.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По данным ведомства, в рамках сводного исполнительного производства с компании взыскивали долги различной категории. Общая сумма долгов составляла свыше 96 млн рублей.

Большая часть финансовых обязательств организацией была исполнена. В работе у судебных приставов оставалось только одно исполнительное производство о взыскании задолженности в размере более 6,5 млн рублей в пользу юридического лица.

Так как в добровольном порядке долг погашен не был, судебный пристав обратил взыскание на денежные средства, находящиеся на расчётном счете должника в банке. Когда вся сумма задолженности была погашена, то банк получил от приставов постановление об отмене принятых мер. Однако банк не принял документ во внимание и продолжал списание с расчетного счета организации, которая фактически уже избавилась от статуса должника.

Излишне удержанные денежные средства подлежат возврату. В отношении банка возбудили административное дело. Кредитной организации грозит штраф до 100 тыс. рублей.