Екатеринбург, 16 мая, 2022, 09:24 — ИА Регнум. Предпринимателям Свердловской области окажут дополнительные меры имущественной поддержки. Соответствующее постановление подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, сообщили журналистам в департаменте информполитики региона.

(сс) CWitte Деньги

Согласно постановлению, для предпринимателей, создающих места для обучения и ухода за детьми дошкольного возраста, арендная ставка снизится на 10%. Также предусмотрена отсрочка уплаты аренды за использование рекламных конструкций на территории, находящейся в госсобственности Свердловской области. Кроме того, с предпринимателей не будут взиматься штрафы и пенни за несвоевременную оплату аренды и использования рекламных конструкций.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2022 года на Среднем Урале был создан оперштаб по регулированию цен в регионе. Его представители занимаются мониторингом экономической ситуации, разработкой региональных мер поддержки местных предприятий и организаций.