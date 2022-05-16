Челябинск, 16 мая, 2022, 09:21 — ИА Регнум. В Челябинской области полицейские призывают граждан не доверять информации о якобы опасных блокнотах, гаджетах и игрушках. Фейковая информация распространяется в популярных мессенджерах, сообщает пресс-служба областного главка МВД.

GDJ Фейк-ньюс

В сообщениях говорится, что под эти предметы будто бы могут быть закамуфлированы опасные приспособления, и при попытке дотронуться до них можно получить серьёзное увечье. В полиции отмечают, что таких случаев в регионе не зафиксировано, а сообщение, распространяющееся в мессенджерах, не соответствует действительности.

Также стражи порядка напоминают об ответственности за распространение фейков. «Призываем граждан ориентироваться только на официальные источники информации», — отметили в ведомстве.