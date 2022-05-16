Донецк, 16 мая, 2022, 09:21 — ИА Регнум. Три района Донецка попали под обстрел украинской артиллерии. Об этом 16 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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Атаки зафиксированы в 8:30 с украинских позиций в Новомихайловке. По направлению Петровского, Ленинского и Кировского района Донецка выпущено по четыре снаряда калибром 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее боевики обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка.