Ростов-на-Дону, 16 мая, 2022, 09:21 — ИА Регнум. В Ростовской области в результате двух пожаров в жилых домах погибли три человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 16 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

Мужчина погиб, получив сильные ожоги при пожаре в доме на улице Железнодорожной в Новочеркасске. О возгорании стало известно в 4:37 мск 15 мая. Огонь успел распространиться на площади 20 кв. метров. О ликвидации пожара было объявлено в 5:13 мск. Причина пожара пока неизвестна.

Мужчина и женщина погибли от ожогов в результате пожара в частном доме на улице Демьяна Бедного в посёлке Весёлый. Огонь вспыхнул в 7:46 мск 15 мая. Менее 15 минут понадобилось пожарным расчётам, чтобы ликвидировать пожар на площади 20 кв. метров. Предварительная причина пожара — нарушение правил эксплуатации электрооборудования.