Минск, 16 мая, 2022, 09:21 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Москву для участия в юбилейном саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом 16 мая сообщает близкий к окружению белорусского лидер телеграм-канал «Пул Первого».

President.gov.by Александр Лукашенко

«Лукашенко вылетел в Москву на юбилейный саммит ОДКБ», — говорится в сообщении.

Отметим, 16 мая в российской столице пройдет юбилейный саммит ОДКБ, приуроченный к 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности и к 20-летию с момента создания этой организации.