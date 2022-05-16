Хэфэй, Китай, 16 мая, 2022, 09:20 — ИА Регнум. По данным местной таможни, в восточно-китайской провинции Аньхой за первые четыре месяца 2022 года зафиксирован значительный рост внешней торговли, сообщает 15 мая агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Общая стоимость импорта и экспорта провинции с января по апрель достигла 233,25 млрд юаней (около $34,36 млрд), увеличившись на 11,8% в годовом исчислении. Экспорт вырос на 16,4% в годовом исчислении до 135,92 vkhl юаней, в то время как импорт увеличился на 6% до 97,33 млрд юаней. В течение этого периода Европейский союз, Соединенные Штаты и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии были тремя главными торговыми партнерами Аньхоя.

Импорт и экспорт между провинцией и странами «Пояса и пути» выросли до 62,78 млрд юаней, что на 19,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Объем торговли между провинцией и другими государствами — членами Регионального всеобъемлющего экономического партнерства достиг 63,22 млрд юаней, увеличившись на 13,5% в годовом исчислении, что составляет 27,1% от общего объема импорта и экспорта провинции за первые четыре месяца.