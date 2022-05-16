Вашингтон, 16 мая, 2022, 09:20 — ИА Регнум. Тема России и её влияния на цепочки поставок станет основной в ходе обсуждения США и ЕС на встрече двустороннего Совета по торговле и технологиям, которая проходит в 15 и 16 мая в Париже. Об этом заявил на телефонном брифинге представитель американской администрации высокого ранга.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

«Я думаю, вы увидите, что внимание будет сосредоточено на России в целом ряде областей работы Совета по торговле и технологиям», — цитирует ТАСС представителя Белого дома.

Он также добавил, что на повестке дня также останется и китайская тематика.

Что касается России, представители США и Европейского союза будут «говорить о том, как Россия влияет на цепочки поставок», а также «искать коллективные способы дать ответ» на соответствующие проблемы в этих цепочках. Особое внимание, по словам представителя американской администрации, планируется уделить «глобальным продовольственным вопросам».

По итогам саммита США и ЕС планируют объявить о создании нового механизма сотрудничества, направленного на борьбу с дезинформацией, в том числе на цифровых платформах. Также планируется установить «политический диалог, направленный на разработку ответов на глобальные проблемы продовольственной безопасности», вызванные конфликтом на Украине.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Россия ведёт по всему миру «продовольственную войну». Она пояснила, что считает продовольственную войну частью гибридного противостояния. Бербок считает, что блокировка Москвой экспорта зерновых представляет «очень большую опасность». По её словам, если разразится климатический кризис, то ситуация станет ещё хуже.

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