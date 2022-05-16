Петропавловск-Камчатский, 16 мая, 2022, 09:20 — ИА Регнум. Подземные толчки магнитудой 6,2 зафиксировали сейсмологи на территории Камчатского края, сообщили в региональном филиале геофизической службы РАН.

Zeml.info Землетрясение

Отмечается, что землетрясение произошло 16 мая в 17:25 (08.25 мск) на глубине 72 км. Очаг залегал в 110 км от посёлка Озерновский.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 мая землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировали сейсмологи в Тихом океане у берегов Камчатки.

Читайте также: Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Тихом океане, у берегов Камчатки