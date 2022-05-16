В Красноярске завершился отопительный сезон
Красноярск, 16 мая, 2022, 09:20 — ИА Регнум. Отопительный сезон завершён в Красноярске, сообщили ИА REGNUM 16 мая в мэрии города.
Bloknot-volzhsky.ru
Отопительный сезон
Подача централизованного отопления в квартиры красноярцев официально прекращена с 00:00 (местное время) 15 мая. Если батареи в квартире остаются горячими, горожан просят сообщать об этом в управляющую компанию. Сотрудники должны обойти все дома, подъезды и закрыть задвижки.
В Красноярске на предприятиях и в организациях тепло- и водоснабжения началась подготовка к следующему сезону. Стартовал сезон гидравлических испытаний и плановых ремонтных работ.
Как сообщало ИА REGNUM, в Тюмени с 16 мая стартует первый этап опрессовок.
Читайте также: В Тюмени стартует сезон опрессовок