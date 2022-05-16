Красноярск, 16 мая, 2022, 09:20 — ИА Регнум. Отопительный сезон завершён в Красноярске, сообщили ИА REGNUM 16 мая в мэрии города.

Bloknot-volzhsky.ru Отопительный сезон

Подача централизованного отопления в квартиры красноярцев официально прекращена с 00:00 (местное время) 15 мая. Если батареи в квартире остаются горячими, горожан просят сообщать об этом в управляющую компанию. Сотрудники должны обойти все дома, подъезды и закрыть задвижки.

В Красноярске на предприятиях и в организациях тепло- и водоснабжения началась подготовка к следующему сезону. Стартовал сезон гидравлических испытаний и плановых ремонтных работ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тюмени с 16 мая стартует первый этап опрессовок.

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