Иркутск, 16 мая, 2022, 09:19 — ИА Регнум. ГУ МЧС РФ по Иркутской области 16 мая сообщило подробности пожара, возникшего накануне, в автосервисе по ремонту грузовой техники на улице Карла Маркса в Ангарске.

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На момент прибытия первого подразделения (шесть единиц техники и 26 человек) происходило открытое горение с выходом огня на кровлю. Пожарными возле гаражного бокса обнаружен мужчина, который получил ожоги 1 степени кистей рук. Осмотрен бригадой СМП, от госпитализации отказался. В 15:15 пожар был локализован, а в 15:46 ликвидирован.

В результате пожара уничтожен прицеп бензовоза, здание изнутри повреждено на площади 450 квадратных метров, повреждена кровля на площади 150 квадратных метров. Общая площадь пожара составила 600 квадратных метров. Предполагаемая причина пожара — короткое замыкание электропроводки.

Напомним, ГУ МВД РФ по Иркутской области 13 мая известило об участившихся случаях мародёрства после масштабных пожаров: в ходе патрулирования садового товарищества удалось задержать злоумышленников, похитивших 100 кг металла с мест очагов.

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