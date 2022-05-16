Южно-Сахалинск, 16 мая, 2022, 09:18 — ИА Регнум. На Сахалине в посёлке Шахтерск из-за выпадения большого количества осадков и активного таяния снега резко ухудшилось качество воды в водохранилище. В сеть для населения подаётся техническая вода. Из-за этого 16 мая детские сады посёлка перестали принимать детей, сообщается в телеграм-канале Углегорского городского округа.

hildgrim Грязная вода из-под крана

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До стабилизации ситуации с водоснабжением родителям предложили приводить своих детей в учреждения Углегорска. Расстояние между двумя населёнными пунктами составляет около 12 км.

Фильтры станции очистки не рассчитаны на такой объём загрязнений, поэтому они не справились с нагрузкой. Показатель мутности воды составляет 157 единиц. Населению чистую питьевую воду подвозят.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке поток воды смыл полосу движения на подъезде к мосту через реку Кабеку в районе 319 км автодороги Милько — Ключи — Усть-Камчатск.