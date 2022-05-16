Санкт-Петербург, , 09:35 — REGNUM В Санкт-Петербурге имеется 12 тыс. вакантных мест в сфере IT. Об этом 15 мая заявил губернатор города Александр Беглов в своём Telegram-канале.

Сфера IT (сс) Kevin Ku

В правительстве города установили, что сейчас повысился спрос на работников в сфере информационных технологий.

«Интересы Петербурга напрямую связаны с интересами его жителей — вы можете развиваться одновременно с городом. Благодаря программе «Цифровая экономика», инициированной Президентом, получить IT-образование стало легче», — отметил Беглов.

Напомним, что правительство РФ заинтересовано в поддержке этой сферы. Так, IT-компании могут получить освобождение от налога на прибыль, а программисты — отсрочку от армии.

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