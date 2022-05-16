Санкт-Петербург, 16 мая, 2022, 09:35 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге имеется 12 тыс. вакантных мест в сфере IT. Об этом 15 мая заявил губернатор города Александр Беглов в своём Telegram-канале.

(сс) Kevin Ku Сфера IT

В правительстве города установили, что сейчас повысился спрос на работников в сфере информационных технологий.

«Интересы Петербурга напрямую связаны с интересами его жителей — вы можете развиваться одновременно с городом. Благодаря программе «Цифровая экономика», инициированной Президентом, получить IT-образование стало легче», — отметил Беглов.

Напомним, что правительство РФ заинтересовано в поддержке этой сферы. Так, IT-компании могут получить освобождение от налога на прибыль, а программисты — отсрочку от армии.