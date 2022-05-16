Стокгольм, 16 мая, 2022, 09:23 — ИА Регнум. Правящая партия «Социал-демократов» хочет видеть вступление Швеции в НАТО, но при этом она активно выступает против распространения ядерного оружия. Об этом 15 мая в интервью телеканалу SVT заявила премьер-министр страны Магдалена Андерссон.

U.S. Department of State Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон

«Голос Швеции может по-прежнему громко звучать в деле [ядерного] разоружения», — настаивает премьер-министр страны.

Напомним, что 15 мая правление «Социал-демократов» приняло историческое решение, когда партия решила, что Швеции необходимо вступать в НАТО. Однако это будет происходить с двумя важными оговорками: никаких постоянных баз альянса на шведской территории и никакого размещения ядерного оружия.

«Мы, социал-демократы, подчеркиваем, что если Швеция станет членом [НАТО], то мы сделаем те же оговорки, что Норвегия и Дания, а именно, что мы не хотим ядерного оружия и постоянных баз на своей территории. И, кстати, НАТО относится к этому с уважением», — подчеркнула Андерссон.