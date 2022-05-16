Анабарский район, Якутия, 16 мая, 2022, 09:24 — ИА Регнум. В Якутии досрочно выбрали главу Анабарского района — предыдущий арестован по обвинению в коррупции.

Айсен Николаев Эдуард Платонов

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«Завершились досрочные выборы на пост главы Анабарского района. Победу одержал кандидат от партии «Единая Россия» Эдуард Платонов, уроженец Анабарского района, прошедший путь от электромонтера до руководителя крупного предприятия в сфере энергетики. Имеет большой опыт работы в представительных органах местного самоуправления поселкового и районного уровней. Уверен, что он оправдает доверие жителей района», — написал 16 мая в своём телеграм-канале глава Якутии Айсен Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, в якутском отделении «Единой России» официально подтвердили задержание главы Анабарского района Ивана Семёнова по подозрению в получении взятки. Иван Семёнов арестован 6 февраля 2022 года. Анабарским районом он руководил с 2013 года.