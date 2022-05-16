Псков, 16 мая, 2022, 09:24 — ИА Регнум. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил о гибели в ходе спецоперации на Украине еще троих военнослужащих, связанных с Псковской землёй, и выразил соболезнования семьям погибших.

Марина Каширская ИА REGNUM Память

«Простились с нашими военными, погибшими в борьбе с нацистами на Украине. Проводили в последний путь старшего прапорщика Александра Андреева; старшего прапорщика Виталия Васильева; прапорщика Юрия Богданова», — написал губернатор на своей странице в соцсети.

По словам Ведерникова, Псковская область скорбит о своих павших героях и окажет всю необходимую помощь их близким.

Ранее глава региона сообщил о гибели 30 военнослужащих, родившихся в Псковской области или служивших в Псковском гарнизоне, в ходе спецоперации на Украине.