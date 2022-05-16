Стокгольм, 16 мая, 2022, 09:19 — ИА Регнум. 15 мая премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон встретилась с республиканцем Митчем Макконнеллом, который в настоящее время является лидером меньшинства в Сенате США. Об этом сообщила сама Андерссон на странице в соцсети Twitter в ночь на 16 мая.

Frankie Fouganthin Магдалена Андерссон

Также с визитом в Стокгольме находились такие высокопоставленные лидеры Республиканской партии, как сенаторы Сьюзен Коллинз, Джон Баррассо, Джон Корнин.

Как написала премьер-министр Андерссон, темой встречи стало обсуждение последних событий на территории Украины, трансатлантическое сотрудничество и возможное вступление Швеции в НАТО.

«Я думаю, что Соединенные Штаты должны быть первыми в очереди на ратификацию договора, чтобы обе страны могли вступить в НАТО», — заявил Митч Макконелл на пресс-конференции, комментируя возможное вступление Финляндии и Швеции в альянс.