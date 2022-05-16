Тбилиси, , 09:14 — REGNUM Грузию пригласят на саммит НАТО в Мадриде, который запланирован на конец июня. Об этом сообщил заместитель генсека Североатлантического альянса Мирча Джоане грузинскому «Общественному телевидению».

НАТО Александр Горбаруков, ИА REGNUM

«Политика открытых дверей остаётся приоритетом для НАТО. Я хочу сказать, что Грузия является очень важным партнёром, Чёрное море становится очень важным», — сказал Джоане.

Он отметил, что Альянс стремится противостоять действиям России в Чёрном море. Также заместитель генсека НАТО сообщил, что в военном блоке ценят сотрудничество с Молдавией и Боснией и Герцеговиной.

Стоит отметить, что в феврале о возможном участии Грузии в саммите НАТО также сказал генсек Альянса Йенс Столтенберг. На этой встрече планируется обсудить сдерживание «будущих угроз» в том числе и противостояние с Россией.