Тбилиси, 16 мая, 2022, 09:14 — ИА Регнум. Грузию пригласят на саммит НАТО в Мадриде, который запланирован на конец июня. Об этом сообщил заместитель генсека Североатлантического альянса Мирча Джоане грузинскому «Общественному телевидению».

Александр Горбаруков, ИА REGNUM НАТО

«Политика открытых дверей остаётся приоритетом для НАТО. Я хочу сказать, что Грузия является очень важным партнёром, Чёрное море становится очень важным», — сказал Джоане.

Он отметил, что Альянс стремится противостоять действиям России в Чёрном море. Также заместитель генсека НАТО сообщил, что в военном блоке ценят сотрудничество с Молдавией и Боснией и Герцеговиной.

Стоит отметить, что в феврале о возможном участии Грузии в саммите НАТО также сказал генсек Альянса Йенс Столтенберг. На этой встрече планируется обсудить сдерживание «будущих угроз», в том числе и противостояние с Россией.