Стокгольм, 16 мая, 2022, 09:25 — ИА Регнум. Сегодня, 16 мая, в Швеции и Финляндии состоится ряд важных мероприятий по вопросу вступления стран в НАТО. В свою очередь редакция телеканала SVT напомнила, за какими событиями стоит следить в течение дня.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

В 09:00 по Москве в эдускунте начинаются дебаты, чтобы парламентарии окончательно прояснили свою позицию по вопросу вступления в НАТО Финляндии. Это произошло после того, как президент и правительство страны на минувшей неделе официально объявили, что Финляндия подает заявку на членство в альянсе.

В 10:45 по Москве в Стокгольме «Шведские демократы» огласят свое аналогичное решение.

В 11:30 в риксдаге Швеции состоятся дебаты. Премьер-министр страны Магдалена Андерссон намерена заручиться поддержкой парламента, чтобы в течение дня официально (на уровне правительства страны) принять решение о вступлении в НАТО.