Москва, 16 мая, 2022, 09:14 — ИА Регнум. Роскосмос может наладить выпуск высокотехнологичной продукции гражданского назначения на иностранных предприятиях в России, попавших под национализацию. Об этом 16 мая сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Kremlin.ru Дмитрий Рогозин

Он написал в личном телеграм-канале, что в в случае национализации иностранных предприятий в России, близких по профилю Роскосмосу, корпорация готова брать управление над ними.

«Если губернаторы последуют примеру мэра Москвы и начнут принимать решительные меры в отношении собственности бежавших из России иностранных магнатов, Роскосмос готов брать близкие по профилю предприятия в наше управление и оперативно наладить выпуск высококачественной отечественной продукции гражданского назначения», — заявил Рогозин.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал запуск производства автомобилей под маркой «Москвич» на заводе «Рено», перешедшим под контроль столичного правительства.