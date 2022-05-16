Уфа, 16 мая, 2022, 09:17 — ИА Регнум. Число рейсов из Уфы в Москву увеличивает авиакомпания «Аэрофлот». Об этом 16 мая сообщает пресс-служба уфимской воздушной гавани.

(сс) skeeze Самолет

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Сообщается, с 1 июня самолеты авиакомпании будут осуществлять перелеты из Уфы в аэропорт «Шереметьево» каждый день, пять раз в день. Со 2 июня авиакомпания «Аэрофлот» будет совершать до шести рейсов в ежедневно.

В настоящее время рейсы отправляются из Уфы в Москву три раза в день. Отмечается, что ежедневные рейсы из Уфы в Москву осуществляют также авиакомпании «Уральские авиалинии», «Победа» S7, Utair и Nordwind.

РанееИА REGNUM сообщало о том, что из Уфы в Иркутск запустят прямые авиарейсы.