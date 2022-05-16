Москва, 16 мая, 2022, 09:19 — ИА Регнум. Более 600 возгораний зарегистрировано в России за сутки, 240 из них — природные пожары. Такие данные приводит 16 мая пресс-служба МЧС России.

73.mchs.gov.ru Природный пожар

Отмечается, что возгораний, угрожающих населённым пунктам и объектам экономики, не зафиксировано. Всего действует 129 очагов лесных пожаров на площади 19 657,2 гектара, из них локализованы 50 очагов лесных пожаров на площади 7 164,5 гектара.

«На территории РФ за сутки зарегистрированы 662 термические точки, из них подтверждены 604 (240 — природные (ландшафтные) пожары, 332 — палы растительности, 22 — сжигание отходов, 10 — техногенные пожары)», — уточнили в МЧС.

За сутки авиация МЧС участвовала в тушении природных пожаров в Курганской, Иркутской, Кемеровской и Новосибирской областях, а также в городе Черногорск в Хакасии.

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