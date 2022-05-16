Оренбург, 16 мая, 2022, 09:11 — ИА Регнум. В Оренбурге в отношении местной жительницы возбудили уголовное дело. Пенсионерку обвинили в ложном сообщении об акте терроризма, информирует пресс-служба УМВД по Оренбургской области.

Moscow.sledcom.ru Уголовное дело

По данным ведомства, 60-летняя горожанка по телефону диспетчеру службы «112» заявила, что намерена уничтожить дом по улице Сергея Лазо.

«Злоумышленница находилась в гостях у своей родственницы. В ходе распития спиртных напитков между хозяйкой квартиры и ее другом произошел спор. Подозреваемая решила помочь в разрешении конфликта при помощи полиции, оставив заведомо ложное сообщение», — уточнили в полиции.

В отношении оренбурженки избрана мера пресечения. Женщина находится под подпиской о невыезде.