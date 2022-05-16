Сеул, 16 мая, 2022, 09:12 — ИА Регнум. Экспорт автомобилей из Южной Кореи в апреле 2022 года вырос на 12,4% в годовом исчислении. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики страны.

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Согласно опубликованным данным, южнокорейские автомобилестроительные компании поставили на мировой рынок в прошлом месяце 196 780 автомобилей на сумму $4,4 млрд. В стоимостном выражении экспорт вырос на 6,1%.

В министерстве подчеркнули, что рост показателя связан с увеличением спроса на экологически чистые автомобили.

Экспорт «зеленых» автомобилей вырос на 40,2%, до 47 953 единиц. Однако поставки автозапчастей, напротив, сократились на 4,8%, до $1,94 млрд.

Между тем производство автомобилей в Южной Корее упало на 5,3%, до 306 462 единиц, а продажи на внутреннем рынке — на 11,1%, до 143 167 единиц.