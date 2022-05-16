Москва, , 09:10 — REGNUM Государственные награды вручил отличившимся в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины российским военным командующий войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковник Александр Журавлев. Об этом 16 мая сообщает пресс-служба Минобороны России.

Знак Z Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев вручил государственные награды военнослужащим, проявившим мужество и героизм в ходе специальной военной операции на Украине», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что ордена и медали получили более 20 солдат, сержантов и офицеров ЗВО и добавляется, что в их числе летчики армейской авиации, бойцы спецназа, командиры РСЗО, военнослужащие тыловых подразделений и военные медики.

Кроме того, отмечается, что российские военные были награждены орденами Мужества, медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени, а также медалями Суворова, Жукова, Нестерова, «За отвагу» и Луки Крымского.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские боевики обстреляли три района Донецка, выпустив 12 снарядов калибра 122 мм.