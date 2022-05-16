Барнаул, 16 мая, 2022, 09:09 — ИА Регнум. В Международном аэропорту Барнаул им. Г. С. Титова стартовал ремонт взлетно-посадочной полосы, но закрывать аэропорт не планируется. Как сообщает 16 мая министерство транспорта Алтайского края, ремонтные работы будут проводиться на участке размером 295×42 метра в специально выделенные технологические «окна».

Andrew Belonogow Аэропорт Барнаула

Это позволит сохранить стабильное и непрерывное функционирование всех подразделений аэропорта, и соблюсти регулярность полетов. Мероприятия планируется завершить до 25 мая.

В барнаульском аэропорту ежегодно производится замена 1/7 части верхнего слоя асфальтобетонного покрытия полосы, за четыре года применения метода «сплошной карты» выполнена замена верхнего слоя асфальтобетонного покрытия протяженностью более 1900 метров, что составляет 67% от общей длины взлетно-посадочной полосы. Таким образом, к 2024 году планируется полностью завершить данные виды работ на покрытии взлетно-посадочной полосы.

В реконструкции задействованы специалисты ООО «Барнаульское ДСУ-4».

Как сообщало ИА REGNUM, строительство современного терминала и новой взлетно-посадочной полосы позволят нарастить пассажиропоток за счет повышения комфортности и безопасности полетов и привлечения к сотрудничеству новых авиакомпаний.

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