Токио, , 11:37 — REGNUM Оптовые цены в Японии в апреле подскочили на 10% по сравнению с апрелем прошлого года, как показали данные 16 мая, сообщает агентство Reuters. Рекордные темпы роста объясняются тем, что украинский кризис и слабая иена привели к росту стоимости энергоресурсов и сырья.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

Всплеск индекса цен на корпоративные товары (CGPI), который измеряет цены, выставляемые компаниями друг другу за товары и услуги, оказался самым резким с начала наблюдения в 1981 году.

В отличие от других центральных банков, обеспокоенных ростом инфляции, Банк Японии сохранил ультрамягкую денежно-кредитную политику. Аналитики ожидают, что потребительская инфляция в ближайшие месяцы будет колебаться в пределах 2%, поскольку высокие затраты на сырье вынуждают все больше компаний повышать цены, что создает риск для хрупкого восстановления экономики Японии.

При этом японские компании не спешат перекладывать рост затрат на домохозяйства, так как небольшой рост заработной платы мало способствует улучшению настроений потребителей и компании опасаются отпугнуть их повышением цен.