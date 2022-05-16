Чебоксары, , 09:08 — REGNUM В Чувашии, как и в целом в России, продолжает снижаться уровень коллективного иммунитета к ковиду. Соответствующие сведения публикует федеральный оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

По последним данным (на 13 мая), прививку от ковида сделали 701 416 жителей Чувашии, в том числе за последнюю неделю в пункты вакцинации пришли 2276 человек. Двумя компонентами привились 669 868 жителей.

Коллективный иммунитет к COVID-19 в Чувашии в настоящее время составляет 35,5%, что на 3,7% ниже общероссийского уровня (в РФ — 39,2%). За неделю показатель коллективного иммунитета в республике снизился на 2%, с 37,5%.

Напомним, 29 апреля в Чувашии уровень коллективного иммунитета к ковиду составлял 39,6%, 22 апреля достигал 40%, 1 апреля показатель оценивался на уровне 41,5%, 25 марта составлял 42,3%, 18 марта — 43,5%, 11 и 4 марта — соответственно 45% и 46,9%.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Чувашии официально выявлено 79 255 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 73 470 человек, умерли от ковида 4638 пациентов.