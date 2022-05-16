Чебоксары, 16 мая, 2022, 09:08 — ИА Регнум. В Чувашии, как и в целом в России, продолжает снижаться уровень коллективного иммунитета к ковиду. Соответствующие сведения публикует федеральный оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

По последним данным (на 13 мая), прививку от ковида сделали 701 416 жителей Чувашии, в том числе за последнюю неделю в пункты вакцинации пришли 2276 человек. Двумя компонентами привились 669 868 жителей.

Коллективный иммунитет к COVID-19 в Чувашии в настоящее время составляет 35,5%, что на 3,7% ниже общероссийского уровня (в РФ — 39,2%). За неделю показатель коллективного иммунитета в республике снизился на 2%, с 37,5%.

Напомним, 29 апреля в Чувашии уровень коллективного иммунитета к ковиду составлял 39,6%, 22 апреля достигал 40%, 1 апреля показатель оценивался на уровне 41,5%, 25 марта составлял 42,3%, 18 марта — 43,5%, 11 и 4 марта — соответственно 45% и 46,9%.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Чувашии официально выявлено 79 255 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 73 470 человек, умерли от ковида 4638 пациентов.