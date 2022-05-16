Москва, 16 мая, 2022, 09:06 — ИА Регнум. Российская теннисистка Дарья Касаткина поднялась на 20-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом 16 мая сообщается на сайте организации.

si.robi Дарья Касаткина

Касаткина поднялась с 23-й на 20-ю строчку и стала первой ракеткой России, обойдя в рейтинге Анастасию Павлюченкову, которая опустилась на 21-е место. Ранее Касаткина дошла до полуфинала турнира в Риме.

Лидером рейтинга остаётся польская теннисистка Ига Свёнтек, которая выиграла турнир в Риме. Второе место занимает Барбора Крейчикова из Чехии, на третьем — испанка Паола Бадоса.

Рейтинг WTA от 16 мая: