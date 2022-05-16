Москва, 16 мая, 2022, 09:06 — ИА Регнум. Российская теннисистка Дарья Касаткина поднялась на 20-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом 16 мая сообщается на сайте организации.

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Дарья Касаткина

Касаткина поднялась с 23-й на 20-ю строчку и стала первой ракеткой России, обойдя в рейтинге Анастасию Павлюченкову, которая опустилась на 21-е место. Ранее Касаткина дошла до полуфинала турнира в Риме.

Лидером рейтинга остаётся польская теннисистка Ига Свёнтек, которая выиграла турнир в Риме. Второе место занимает Барбора Крейчикова из Чехии, на третьем — испанка Паола Бадоса.

Рейтинг WTA от 16 мая:

  1. Ига Свёнтек (Польша) — 7 061 очко;

  2. Барбора Крейчикова (Чехия) — 4 911;

  3. Паола Бадоса (Испания) — 4 770;

  4. Мария Саккари (Греция) — 4 726;

  5. Анетт Контавейт (Эстония) — 4 446;

  6. Онс Жабер (Тунис) — 4 380;

  7. Арина Соболенко (Белоруссия) — 3 966;

  8. Каролина Плишкова (Чехия) — 3 568;

  9. Даниэль Коллинс (США) — 3 315;

  10. Гарбинье Мугуруса (Испания) — 3 031.