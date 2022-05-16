Тверь, , 09:06 — REGNUM Подросток 2008 года получил ранение из пневматического оружия в ходе конфликта с другим подростком, он госпитализирован. Следственные органы начали проверку по данному факту, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Тверской области.

Следственный комитет Скриншот страницы sledcom.ru

Сообщения об инциденте появились 15 мая в СМИ. Сообщалось, что в Твери с ранением от пневматического оружия госпитализирован мальчик 2008 года. По информации журналистов, между двумя подростками произошёл конфликт, в ходе которого один из них ранил из пневматического оружия другого.

Следственные органы начали проверку по данному факту, следователь намерен установить все обстоятельства происшествия.