Вашингтон, , 09:05 — REGNUM Студия 343 Industries признала, что «совершила ошибку», когда во втором сезоне Halo Infinite убрала из игры некоторые возможности. Об этом 16 мая сообщает портал GamesRadar.

Halo Infinite 343 Industries

Пресс-менеджер компании Джон Юнишек отметил, что реакция геймеров на изменения была чрезвычайно эмоциональной, в результате разработчики, в частности, решили вернуть возможность совершать особые прыжки на карте Live Fire, Bazaar и Streets. Команда проекта также сообщила, что смогла найти причину проблемы с заклиниванием оружия и улучшила производительность ПК-версии игры. С полным списком изменений и улучшений Halo Infinite можно ознакомиться на сайте франшизы.

Напомним, второй онлайн-сезон в Halo Infinite начался 3 мая 2022 года. Отметим, что 5 мая 2022-го 343 Industries признала, что его старт вышел проблемным, компания отметила, что будет прислушиваться к отзывам геймеров.

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