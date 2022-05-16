Вашингтон, 16 мая, 2022, 09:05 — ИА Регнум. Студия 343 Industries признала, что «совершила ошибку», когда во втором сезоне Halo Infinite убрала из игры некоторые возможности. Об этом 16 мая сообщает портал GamesRadar.

343 Industries Halo Infinite

Пресс-менеджер компании Джон Юнишек отметил, что реакция геймеров на изменения была чрезвычайно эмоциональной, в результате разработчики, в частности, решили вернуть возможность совершать особые прыжки на карте Live Fire, Bazaar и Streets. Команда проекта также сообщила, что смогла найти причину проблемы с заклиниванием оружия и улучшила производительность ПК-версии игры. С полным списком изменений и улучшений Halo Infinite можно ознакомиться на сайте франшизы.

Напомним, второй онлайн-сезон в Halo Infinite начался 3 мая 2022 года. Отметим, что 5 мая 2022-го 343 Industries признала, что его старт вышел проблемным, компания отметила, что будет прислушиваться к отзывам геймеров.